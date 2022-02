Coupe d'Afrique des nations : les quatre demi-finalistes passés au crible

Un plateau relevé pour le sprint final. Marquée par plusieurs controverses, sur le plan de l'arbitrage notamment, et par une tragédie - 8 décès lors d'une bousculade en marge du match Cameroun-Comores - l'édition 2022 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) arrive bientôt à son terme. Jusque-là relativement décevante sur le plan du jeu, avec de nombreux matchs (très) pauvres en occasions de buts et plusieurs 0-0, la compétition pourrait prendre une nouvelle dimension lors de ce dernier carré.

Plusieurs grosses écuries sont, en effet, au rendez-vous malgré les éliminations précoces de l'Algérie, du Maroc, du Nigeria et de la Tunisie. Petite curiosité du calendrier, la première demi-finale (mercredi, 20h) va opposer deux pays - Burkina Faso et Sénégal) - qui n'ont encore jamais remporté le tournoi. Au contraire, l'Égypte et le Cameroun - les deux pays africains les plus titrés (avec 7 CAN pour le premier et 5 pour le second) - vont se retrouver de l'autre côté du tableau (jeudi, 20h). Tour d'horizon de ces quatre derniers prétendants au titre continental.