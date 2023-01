Avec le docu-série "Break Point", Netflix a son "Drive to Survive" sur le tennis

Ce docu-série va s'attacher à suivre la saison 2022 d'un groupe restreint de jeunes joueuses et joueurs de tennis de haut niveau, alors qu'ils bataillent, semaine après semaine, aux quatre coins du globe pour accrocher leur rêve : soulever un trophée et devenir numéro un. "Des blessures qui ont mis des carrières en péril, de grandes déceptions en passant par les victoires triomphales et les moments personnels à l'extérieur des terrains, les spectateurs auront un accès privilégié à la vie sous pression de plusieurs des meilleurs joueurs au monde", détaille le communiqué de presse de la plateforme de streaming.

Pour l'occasion, Box to Box Films a réuni un casting de choix, qui n'a rien à envier à celui du blockbuster tout droit venu d'Hollywood. Break Point mêle de jeunes stars ou des talents en devenir - Ons Jabeur, Iga Swiatek, Nick Kyrgios, Félix Auger-Aliassime, Casper Ruud, Matteo Berrettini, Frances Tiafoe et Stefanos Tsitsipas, en autres - et des interviews de protagonistes actuels ou passés du circuit, parmi lesquels Maria Sharapova, Martina Navratilova, Toni Nadal ou Patrick Mouratoglou.