Scandale du baiser forcé : la mère de Luis Rubiales entame une grève de la faim

Nouveau chapitre dans le scandale qui agite l'Espagne. Ce lundi 28 août, la mère du patron de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, s'est lancée dans une grève de la faim. Et ce, un peu plus d'une semaine après le début du scandale provoqué par le baiser forcé de son fils à l'une des joueuses de la Roja. Ángeles Béjar a confirmé lundi auprès de l'agence EFE (équivalent espagnol de l'AFP) qu'elle allait rester enfermée "indéfiniment, jour et nuit" dans une église du sud de l'Espagne, à Málaga.

Elle assure ne pas vouloir en sortir jusqu'à ce que "justice soit rendue à son fils", rapporte le quotidien espagnol Marca. Dans un entretien à la presse espagnole, Ángeles Béjar dénonce une "chasse inhumaine et sanglante" à l'encontre de son fils. Par ailleurs, elle exhorte la joueuse Jenni Hermoso - embrassée de force par Luis Rubiales - à "dire la vérité" en revenant à "la version qu'elle avait au début des faits". Sur le fond de l'affaire, Ángeles Béjar nie tout "abus sexuel" de la part de son fils, "car il y [avait] consentement des deux côtés". Elle juge, enfin, que son fils est "incapable de faire du mal à qui que ce soit".

Dans un communiqué publié vendredi 25 août, l'attaquante espagnole avait raconté s'être "sentie vulnérable et victime d'une agression" au moment du baiser après avoir indiqué qu'elle n'était "pas consentante". Quelques jours auparavant, à l'issue de sa finale victorieuse, Jenni Hermoso semblait alors avoir pris la scène avec légèreté. Elle avait, alors, évoqué un "geste mutuel spontané". Et ce, avant que les images du baiser ne déclenchent un tollé dans la péninsule ibérique et provoquent une vive polémique.