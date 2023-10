Chaîne, heure, déroulé... tout ce qu'il faut savoir sur la cérémonie du Ballon d'Or 2023

Si les lauréats vont être révélés lundi 30 octobre, tout s'est joué bien avant. Le 6 septembre dernier, deux listes de 30 joueurs et 30 joueuses ont été dressées par le magazine France Football. Les 30 nommés ont été soumis au vote d'un panel de 100 journalistes spécialisés. Ils ont été chargés d'établir un classement en attribuant des points à chacun : six unités pour leur premier choix, quatre pour le second, trois pour le troisième, deux pour le quatrième et un pour le cinquième. Depuis 2018, 50 journalistes spécialistes du football féminin suivent le même process pour désigner la Ballon d'Or parmi 30 prétendantes, 10 de plus que l'année passée.