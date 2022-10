Règles, vote, classement : comment le Ballon d'Or 2022 va-t-il être décerné ?

Deux petites nouveautés sont venues s'insérer cette saison. Le système de notation, dicté par trois critères, voit celui de la carrière du joueur/de la joueuse disparaître. Les "valeurs" retenues sont désormais les suivants : 1. les performances individuelles et le caractère décisif ; 2. les performances collectives durant l'année considérée, comprenez le palmarès et 3. la classe du joueur/de la joueuse, autrement dit le talent et le fair-play. Chaque critère délivre des points, dont le nombre varie en fonction de la position du joueur. Un classement est alors établi, permettant d'en tirer un lauréat et une lauréate dévoilés lors d'une cérémonie diffusée sur la chaîne L'Équipe, qui appartient au même groupe que le magazine à l'origine de ce prix.

Mais la vraie révolution de cette édition 2022 réside ailleurs. Depuis sa création en 1956, le Ballon d'Or était attribué au terme de l'année civile, qui obligeait les votants à juger les performances de deux demi-saisons (janvier-juillet et août-décembre). Pour cette version rénovée, le calendrier retenu s'aligne désormais sur la saison (août-juillet), prenant en compte le début des grands championnats et la fin des compétitions internationales, "pour gagner en cohérence, en lisibilité et en clarté".