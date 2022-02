Barrages du Mondial 2022, Euroligue, Formule 1... le monde du sport riposte à la guerre en Ukraine

Des appels au boycott sont aussi en train de voir le jour. En basket, le Barça et Kaunas ont fait savoir qu'ils ne disputeront pas leurs rencontres sur le sol russe, invitant les autres franchises européennes à suivre leur exemple. Trois clubs russes (CSKA, Zenit et Kazan) figurent parmi les 18 formations engagées en Euroligue. "Jamais de la vie, on ira en Russie", a assuré le patron de l'Asvel, Tony Parker, annonçant que son équipe ne jouera pas contre le Zénit Saint-Pétersbourg, le 1er mars, et Unics Kazan, le 3 mars.

Une fermeté aussi entendue et relayée en Formule 1. Dans le paddock, l'écurie Haas a exprimé son opposition à l'invasion en Ukraine en roulant sans les couleurs russes de son sponsor titre Uralkali. Le pilote Aston Martin, Sebastian Vettel, a estimé que les monoplaces ne devraient "pas rouler" lors du Grand Prix de Sotchi, le 25 septembre. Une initiative du quadruple champion du monde allemand à laquelle s'est joint le champion du monde en titre. "Quand un pays est en guerre, il n'est pas normal d'aller courir là-bas", a commenté Max Verstappen, conduisant à l'annulation de la course par la FIA. Et ce n'est sans doute pas fini...