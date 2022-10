"Alien", 2 mètres 21, numéro 1 de la draft... Victor Wembanyama, le phénomène français qui affole la NBA

Un talent précoce repéré par ESPN, qui qualifie alors Victor Wembanyama de "licorne". Un terme associé aux jeunes joueurs uniques, en développement, appelés à faire une grande et belle carrière en NBA. Dans la vie, le jeune homme, qui a décroché son Bac avec un an d'avance et avec une mention "assez bien", ne perd pas de temps. Toujours surclassé, il a fait ses débuts professionnels à 15 ans.

En deux saisons en Betlic Élite, ex-Pro A et Jeep Élite, l'intérieur, passé par Nanterre 92 (2020-2021) et Lyon-Villeurbanne (2021-2022), s'est forgé une belle réputation. Auréolé des titres de champion de France et de meilleur espoir du championnat avec l'Asvel, le fils d'Élodie et Félix a donné un grand coup d'accélérateur à sa carrière, l'été dernier, lors du Championnat du monde U19, où il est reparti avec la médaille d'argent autour du cou.

Et s'il règne sans pareil depuis sur les parquets, de France et d'Europe, il les domine aussi par son physique, long et étiré, comme ses pieds (il chausse du 55). "Il faisait ma taille, 1,70 m, vers 8 ans. Et quand il avait 5 ans, tout le monde pensait qu'il en avait 10", souriait à l'AFP Emmanuel Saravas, qui l'entraînait en poussin à l'Entente Le Chesnay-Versailles, le tout premier club où il a manié la balle orange. "On se doutait qu'il allait avoir un corps pour jouer au basket de haut niveau : sa maman fait 1,91 m, le papa fait 2,05 m."

Sa grande taille et son envergure de 2,43 m, qui en font une arme dans l'arceau, ne résument toutefois pas Victor. Pétri de talents, le joueur, "rencontre entre Kevin Durant et Rudy Gobert", déploie des qualités impressionnantes aux abords et dans l'autre raquette.