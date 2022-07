Basket : la star de NBA Joel Embiid naturalisé français, à deux ans des JO de Paris

Ce n'est plus une rumeur : Joel Embiid est Français. Un décret signé par la Première ministre Élisabeth Borne, paru au Journal officiel, mardi 5 juillet, a officialisé la naturalisation du pivot camerounais des 76ers de Philadelphie. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste (26 points et 11 rebonds en moyenne par match), le natif de Yaoundé peut désormais prétendre à une place chez les Bleus. Le joueur, âgé de 28 ans, est en effet éligible à l'équipe de France dans la perspective des futures grandes échéances internationales (Coupe du monde 2023 et Jeux olympiques 2024).

S'il est déjà sûr que The Process ne participera pas à l'Euro 2022, qui aura lieu du 1er au 18 septembre, en Allemagne, étant donné que la liste définitive des joueurs convoqués a déjà été communiquée à la FIBA Europe, à l'avenir, le sélectionneur Vincent Collet pourrait faire appel à lui. L'entraîneur des Metropolitans 92, le club de Boulogne-Levallois, dans les Hauts-de-Seine, pourrait être tenté d'associer Joel Embiid (2,13m) à un autre géant, Rudy Gobert (2,16m), dans la raquette française.