"Tout le monde se porte bien" : LeBron James rassure après l'arrêt cardiaque de son fils Bronny

"Arrivé parfaitement conscient, neurologiquement intact et stable, M. James a été rapidement pris en charge par un personnel hautement qualifié et a été renvoyé chez lui (48 heures après l'accident, ndlr), où il se repose", a annoncé le centre hospitalier dans un communiqué, diffusé jeudi 27 juillet. "Grâce à la réaction rapide et efficace de l'équipe médicale de l'USC, Bronny James a été traité avec succès." "Bien que son traitement va se poursuivre, nous espérons qu'il continuera à se rétablir et nous sommes encouragés par sa réaction, sa résilience et le soutien de sa famille et de sa communauté", a conclu l'établissement.