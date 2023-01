Killian Hayes : "Pas tous les jours qu'on joue un match NBA à Paris"

Après deux saisons d'adaptation, vous êtes en train de vous imposer à Détroit. Avec le recul, qu'est-ce qui a été le plus dur lorsque vous avez mis les pieds en NBA ?

Mon père est Américain, dont la transition entre la France et les États-Unis s'est faite plutôt facilement. En revanche, le rythme est harassant. Lors de ma rookie saison (première saison, ndlr), je suis passé de 30 à 82 matchs. Ça pousse ton corps dans ses retranchements. Et puis, les gens ne le savent pas toujours, mais en NBA on voyage beaucoup. On est tout le temps dans l'avion. Les back to back (jouer deux matchs d'affilée en deux soirs, ndlr), c'est quelque chose que je n'avais pas fait auparavant, à part dans les tournois minimes où tu joues tous les jours. Jouer un match le lundi, voyager et rejouer le mardi. C'était ça le plus dur.

Le fait d'être à Paris cette semaine, ça vous permet de souffler un peu...

Ça fait bizarre, parce que d'habitude on a trois, quatre matchs par semaine. Là, on n'en a qu'un. C'est un peu comme un break, mais il ne faut pas qu'on se relâche. On est quand même là pour jouer les Chicago Bulls. Et on veut gagner.