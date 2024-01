La première saison de Victor Wembanyama en NBA est déjà historique... La preuve en cinq chiffres

Malgré un bilan collectif très contrasté (6 victoires pour 30 défaites), Victor Wembanyama réalise une première saison en NBA très prometteuse sur le plan individuel. Quelques mois seulement après son arrivée outre-Atlantique, le prodige français a déjà battu plusieurs records, dont le dernier lors de sa dernière sortie, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Il affole les compteurs... Sélectionné en première position de la dernière loterie par les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama n'a pas tardé à prendre ses marques en NBA. Même si son équipe se situe parmi les cancres de la ligue (6 victoires, 30 défaites, deuxième pire bilan du championnat de basket nord-américain), le pivot français réalise des performances individuelles remarquables, et particulièrement prometteuses pour les années à venir.

Ainsi, même s'il dispose encore d'une marge non négligeable en attaque (plus de trois pertes de balle par match en moyenne et des pourcentages au tir moyens), il possède déjà un impact au-dessus de la normale sur le plan défensif. Les quelques frustrations, liées en particulier à un temps de jeu limité (29 minutes sur le parquet en moyenne depuis le début de la saison, autour de 20 minutes depuis une alerte à la cheville il y a deux semaines) n'empêchent pas le géant tricolore (2 mètres 24), qui vient de souffler sa vingtième bougie, de collectionner les records de précocité.

Deuxième triple-double le plus rapide de l'Histoire

La nouvelle coqueluche des réseaux sociaux outre-Atlantique ("Wemby" compte déjà 3,5 millions de followers sur Instagram, 321.000 abonnés sur X), a profité du match contre les Detroit Pistons, mercredi 10 janvier, pour briller. En seulement 21 minutes, il s'est offert le premier triple-double (plus de 10 unités dans trois domaines statistiques) de sa jeune carrière, guidant les Spurs à la victoire (130-108). À ses 16 points, il a ajouté 12 rebonds et 10 passes décisives, le tout sans aucune perte de balle.

Au-delà du chiffre brut, c'est l'impression de facilité et la diversité à la création - "no look" passe, longue passe laser, "pocket" passe (passe à rebond dans l'espace libre entre deux défenseurs)... - qui a marqué les suiveurs. "C'est un très bon passeur, c'en était déjà un avant ce triple-double. On s'est concentré sur lui en attaque pendant ses minutes. On apprend comment il aime recevoir le ballon, où est-ce qu'il se sent le plus à l'aise. Les autres apprennent comment se déplacer autour de lui", a commenté son entraîneur, Gregg Popovich.

Il s'agit du deuxième triple-double le plus rapide de l'Histoire, derrière Russell Westbrook, qui avait accompli cet exploit en 20 minutes lors d'un match en 2014. À 20 ans et six jours, Victor Wembanyama devient également le cinquième plus jeune joueur à réussir cette performance statistique, et le premier à le faire sans perdre le moindre ballon.

30 points et 7 contres en moins de 30 minutes, une première

Deux semaines plus tôt, le 28 décembre 2023, l'ancien joueur des Mets 92 avait déjà réalisé un match plein pour permettre aux siens de décrocher leur cinquième succès de la saison. En l'espace de 24 minutes de jeu, il avait marqué 30 points, pris 6 rebonds, distillé 6 passes décisives et réussi 7 contres (le fait de repousser une tentative de tir adverse). De quoi devenir le premier basketteur à enregistrer 30 points et 7 contres en moins d'une demi-heure sur un parquet NBA. Il est aussi le deuxième rookie (joueur de première année) à compiler au moins 30 points, 5 rebonds, 5 passes décisives et 7 contres sur une rencontre.

Plus jeune joueur avec 20 points et 20 rebonds

Si on remonte encore trois semaines plus tôt, le 8 décembre, les San Antonio Spurs se sont inclinés contre les Chicago Bulls (112-121). Pourtant, le prodige français n'a pas chômé : il a inscrit 21 points, capté 20 rebonds et bloqué à quatre reprises un tir adverse. Il est le plus jeune joueur de l'Histoire, du haut de ses 19 ans et 338 jours, à avoir rendu une copie avec au moins 20 points et 20 rebonds.

L'un des plus jeunes joueurs à réaliser 100 contres

Très grand et particulièrement mobile, le natif du Chesnay (Yvelines) s'est déjà affirmé comme l'un des joueurs les plus dissuasifs près du panier de la grande Ligue. En plus d'empêcher de nombreux tirs du simple fait de sa présence, il détourne aussi de nombreuses tentatives. Les chiffres viennent confirmer l'impression visuelle. En effet, il est le sixième joueur de l'Histoire à atteindre les 100 contres en moins de 35 matchs de NBA (il en totalise 101 en 32 rencontres, seul Brook Lopez, qui a disputé cinq matchs de plus, en compte davantage (107)). En la matière, il joue dans la même cour qu'un certain Shaquille O'Neal.

Des moyennes jamais vues pour un "rookie"

Au-delà de prestations ponctuellement marquantes, l'intégration éclaire de Wembanyama - qui a déjà gagné le respect de ses pairs, à commencer par l'ex-MVP Giannis Antetokounmpo qui, après l'avoir affronté, a assuré n'avoir "jamais rien vu de pareil" - se retranscrit aussi et surtout sur sa ligne de statistiques, et plus particulièrement ses moyennes par match. S'il reste largement perfectible, et qu'il bénéficie en plus du contexte collectif difficile pour surnager, il cumule 19,2 points, 10,2 rebonds, 3,1 passes décisives, 3,2 contres, et 1,2 interception chaque soir.

Dans l'hypothèse où il maintiendrait ces standards, il deviendra en fin de saison le premier joueur à réaliser pareil tour de force pour ses débuts en NBA.

En plus de sa domination au contre, comme précédemment évoqué, le jeune Français s'impose comme l'une des valeurs sûres au rebond défensif (récupération de la balle après un tir adverse manqué). Avec huit prises en moyenne par match, il pointe en neuvième position du classement des rebondeurs défensifs les plus prolifiques. Il a également montré quelques flashs intéressants dans la lecture des lignes de passes adverses, avec notamment 6 interceptions contre les Denver Nuggets le 27 novembre dernier, la deuxième plus haute marque pour un joueur cette saison. De quoi faire laisser entrevoir un très bel avenir.