"Nous avons fait l'Histoire" : avec ses Lakers, LeBron James soulève la première Coupe NBA

Les Los Angeles Lakers de LeBron James ont remporté la première édition de la Coupe NBA, samedi 9 décembre, à Las Vegas, en dominant les Indiana Pacers (123-109). La franchise californienne a fait la différence grâce à l'apport de "King James" (24 points, 11 rebonds, 4 passes) et de son bras droit, Anthony Davis (41 points, 20 rebonds). À bientôt 39 ans, "LBJ" prend toujours autant de plaisir à garnir son armoire à trophées.

Un trophée tout neuf dans la vitrine du "King". Déjà auréolé de quatre titres de champion NBA (2012, 2013, 2016 et 2020) et élu quatre fois MVP de la saison régulière, LeBron James a soulevé, samedi 9 décembre, à Las Vegas, la première Coupe NBA de l'histoire, grâce à la victoire en finale de ses Lakers sur les Indiana Pacers (123-109). À bientôt 39 ans (il les fêtera le 30 décembre), et pour sa 21e saison NBA, l'inusable double champion olympique (2008 et 2012) a été déterminant (24 points, 11 rebonds, 4 passes), à l'instar de son lieutenant Anthony Davis, dans la quête du titre de la franchise violette et jaune.

La finale, disputée sur le parquet de la T-Mobile Arena, face aux jeunes et électriques Pacers, a été décevante, hachée par les fautes et les maladresses dans les deux camps, loin du spectacle proposé jusqu'alors par la Coupe NBA. Mais, au terme des 4 quart-temps, les Lakers ont fini par dominer la meilleure attaque de la Ligue. "Nous avons fait l'Histoire", a salué LeBron James. "Notre intensité défensive nous a permis de gagner des matchs de haut niveau ces dernières semaines. On a gagné 7 rencontres sur 7, à chaque fois des matchs à haute intensité. Les gars se sont sentis de plus en plus confiants dans leurs rôles." Ses coéquipiers ont étouffé le meneur Tyrese Haliburton (20 points, 11 passes), sans cesse pressé et harcelé.

Face à une équipe inexpérimentée, même pas qualifiée pour les derniers play-offs, la franchise californienne a imposé son rythme à la partie, jouant sur sa force au poste bas avec leur pivot Anthony Davis, impérial dans la raquette avec 41 points et 20 rebonds. "C'est mon boulot (...) On a été parfaits défensivement", a réagi le pivot au célèbre monosourcil, encensé par LeBron James. "Lorsque nous sommes tous les deux sur le parquet, en bonne santé, on sait exactement ce dont on est capables", a expliqué la superstar NBA, heureux "d'avoir un jeune mâle alpha, affamé, capable de faire ce genre de choses."

Invaincus dans ce In-Season Tournament, proposé pour la première fois par la NBA avec un Final 4 disputé sur terrain neutre, les Angelinos ont engrangé de la confiance pour la suite de la saison. De quoi aborder un peu plus de sérénité les futurs play-offs, après avoir été battus, au printemps dernier, en finale de la conférence Ouest par le futur champion, Denver.