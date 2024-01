NBA : et si Victor Wembanyama était à l'affiche du match délocalisé à Paris en 2025 ?

Victor Wembanyama devrait être dans les cartons de la NBA pour le prochain match de saison régulière qui sera délocalisé à Paris, probablement en janvier 2025. Le patron de la ligue nord-américaine, Adam Silver, a confirmé, mercredi 10 janvier, "travailler dur" pour convaincre les San Antonio Spurs de venir en France. "Si cela arrive, je me sentirai très très chanceux", a réagi "Wemby".

Il ne manque que la confirmation. En 2025, Victor Wembanyama devrait faire son grand retour en France, un an et demi après son départ de Boulogne-Levallois pour la prestigieuse ligue fermée. Selon The Athletic, les Spurs ont prévu de venir jouer l'année prochaine le match de la saison régulière de NBA délocalisé à Paris depuis 2020. Une tendance confirmée par L'Équipe, qui a éventé la probable future affiche du NBA Paris Game 2025, qui devrait opposer les San Antonio Spurs aux Indiana Pacers.

J'aurais un peu l'avantage de jouer à domicile. Victor Wembanyama, intérieur des San Antonio Spurs

"Victor (Wembanyama) nous en a parlé directement. C'est un match qu'il aimerait", a révélé le patron de la NBA, Adam Silver, mercredi 10 janvier, lors d'un point presse dans le luxueux hôtel du Collectionneur, à la veille du match NBA Paris Game entre les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets. "Nous adorerions l'amener ici avec son équipe de San Antonio." "Nous serons de retour l'année prochaine, et une équipe en particulière a de très bonnes chances d'en être", a lancé son bras droit, Mark Tatum.

"Je vous promets que nous travaillons dur sur ce dossier pour qu'il avance vite. J'espère que dans les deux mois à venir, peut-être même dans quelques semaines, nous pourrons annoncer l'affiche de ce match à Paris", a conclu Adam Silver.

Il existe donc une très forte probabilité de voir Victor Wembanyama fouler le parquet de l'Accor Arena en 2025. "Si cela arrive, je me sentirai très très chanceux", a confié "Wemby" (16 points, 12 rebonds et 10 passes) après la victoire contre Detroit (130-108), son premier "triple double" en NBA (trois lignes statistiques avec au moins 10 unités). "Ce sera vraiment à part. J'imagine aussi que j'aurais un peu l'avantage de jouer à domicile. Cela serait probablement l'un des plus intenses et précieux matchs de ma vie."