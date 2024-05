NBA : record égalé pour le Français Rudy Gobert, désigné pour la 4e fois "meilleur défenseur de l'année"

Rudy Gobert, pivot des Minnesota Timberwolves, a été désigné "meilleur défenseur de l'année par la NBA ce mardi 7 mai. C'est la 4e fois que le Français remporte ce trophée. Il égale ainsi le record absolu de la ligue.

Les Français brillent en NBA. Alors que Victor Wembanyama a été élu "meilleur rookie de l'année", un autre basketteur tricolore a été récompensé mardi 7 mai. À l'âge de 31 ans, Rudy Gobert, pivot des Minnesota Timberwolves, a été désigné "meilleur défenseur de l'année", égalant le record de la ligue en remportant le trophée pour la quatrième fois.

Seuls Ben Wallace de Detroit (2002, 2003, 2005, 2006) et Dikembe Mutombo (1995, 1997, 1998 et 2001) avec Denver, Atlanta et Philadelphie étaient parvenus à obtenir cette récompense à autant de reprises.

"Un excellent travail d'équipe"

Le Français avait déjà reçu la récompense trois fois, en 2018, 2019 et 2021, mais il s'agit d'une première sous le maillot de Minnesota, qu'il a rejoint en 2022 en provenance du Jazz d'Utah. "Rudy a été le moteur de la culture défensive ici", a salué Chris Finch, l'entraîneur des Timberwolves. "C'est un témoignage de son impact, de sa présence et de ce qu'il a insufflé à l'équipe sur l'importance de la défense et sur la façon dont elle peut être formidable quand nous la mettons en œuvre."

"C'est un excellent travail d'équipe", s'est félicité, de son côté, Rudy Gobert. "Nous aimons recevoir des récompenses individuelles et toutes ces choses, c'est formidable, mais nous ne pouvons pas le faire seuls et j'ai beaucoup de gratitude envers tous mes coéquipiers qui croient en moi."

Le géant français (2,16 m) a reçu 72 votes d'un panel de membres des médias, devant le prodige des Spurs, Victor Wembanyama, deuxième avec 19 votes et Bam Adebayo de Miami, troisième avec trois votes. Alors que Rudy Gobert a réalisé en moyenne 14,0 points, 12,9 rebonds, 2,1 contres et 1,3 passe décisive par match cette saison pour les Timberwolves, son équipe est celle qui a accordé le plus faible nombre de points à leurs adversaires par match de NBA cette année.