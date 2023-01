Rivalité historique, constellation d'étoiles... la NBA fait son grand retour à Paris

La NBA revient à Paris. Et cette fois, elle compte s'y installer pour de bon, et ce, pour "de nombreuses années", comme le promettait en 2020 son patron, le commissionner Adam Silver. Il y a trois ans, la puissante Ligue nord-américaine de basket-ball avait installé son grand barnum en France dans le cadre des NBA Global Games, à l'occasion d'un match de saison régulière opposant les Charlotte Hornets aux Milwaukee Bucks. Ravie de l'engouement suscité, avec des places qui s'étaient arrachées en quelques minutes à peine, elle avait prévu de revenir dans la capitale dès 2021. Malheureusement, quelques semaines plus tard, le Covid-19 a mis le monde à l'arrêt, poussant ses dirigeants à différer leur retour dans l'Hexagone.

Il aura finalement fallu attendre trois ans. Trois longues années pour que Paris accueille à nouveau un match de la plus grande Ligue du monde. La NBA va reprendre ses quartiers, jeudi 19 janvier, à l'Accor Arena, avec une affiche prestigieuse, la première à être délocalisée en Europe depuis l'apparition du coronavirus. Elle mettra aux prises les Chicago Bulls, la franchise mythique de Michael Jordan, six bagues NBA dans les années 90, et les Pistons de Detroit de Killian Hayes, l'ancien meneur de Cholet, qui fouleront le parquet de la capitale pour la première fois, après s'être déjà exportés à Londres en 2013 et à Mexico en 2019.

Au menu de cette folle soirée : une rivalité historique de la Conférence Est et une constellation d'étoiles (DeMar DeRozan, Zach LaVine, Nikola Vucevic du côté de l'Illinois, Cade Cunningham, Jerami Grant, Saddiq Bey et Isaiah Stewart pour le Michigan).