Tony Parker, premier Français intronisé au Hall of Fame de la NBA ?

À jamais le premier ? Premier Français champion NBA, premier Français All-Star, premier Français joueur NBA de la semaine et du mois de la Conférence Ouest et premier Européen MVP des Finales entre autres, Tony Parker n'a sans doute pas fini d'écrire l'histoire. Trois ans et demi après s'être retiré des parquets, "TP" pourrait intégrer le Hall of Fame, le panthéon de la NBA, dès 2023. Après avoir été, en 2019, le premier Français à voir son maillot retiré par une franchise, les San Antonio Spurs, l'ancien meneur de jeu tricolore est éligible, pour la première fois, conformément à ce que prévoit le règlement.

Le quadruple champion NBA (2003, 2005, 2007 et 2014), sous la conduite de Gregg Popovich, qui pourrait aussi être honoré à Springfield, figure dans la liste de nommés pour la cuvée 2023, dévoilée mercredi 21 décembre. S'il venait à être introduit, gloire réservée, à ce jour, à 24 joueurs ou joueuses, nés hors des États-Unis, le champion d'Europe 2013 reformait le Big Three, le trio "le plus victorieux" de la NBA, avec Tim Duncan, célébré en 2020, et Manu Ginobili en septembre dernier.