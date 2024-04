Victor Wembanyama tête d'affiche confirmée du NBA Paris Game 2025

La NBA a officialisé, lundi 29 avril, le nom des deux franchises qui seront à l'affiche du Paris Game 2025. Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama affronteront les Pacers d'Indiana lors d'une double confrontation les 23 et 25 janvier à l'Accor Arena.

"Wemby" revient à Paris. Un an et demi après son départ de Boulogne-Levallois pour les Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama sera la star du prochain NBA Paris Game, prévu en janvier 2025. Dans les tuyaux depuis le dernier passage de la NBA dans l'Hexagone, l'événement a été officialisé, lundi 29 avril. "Paris, on revient !", a lâché sur X (ex-Twitter) la Ligue fermée nord-américaine.

Comme cela avait été éventé par plusieurs médias, l'affiche opposera les San Antonio Spurs aux Indiana Pacers. "Victor (Wembanyama) nous en a parlé directement. C'est un match qu'il aimerait", avait confirmé le patron de la NBA, Adam Silver, en marge du Paris Game 2024 entre les Cavs et les Nets, le 10 janvier dernier. "Nous adorerions l'amener ici avec son équipe. (...) Je vous promets que nous travaillons dur sur ce dossier pour qu'il avance vite." Voilà donc qui est fait.

Si la présence du numéro 1 de la draft 2023 n'est guère une surprise, tant l'envie d'arriver à un accord était partagée, la vraie surprise réside ailleurs : il n'y aura pas un mais deux matchs à l'Accor Arena l'an prochain. Les Spurs de "Wemby" affronteront les Pacers dans une double confrontation. Deux matchs en l'espace de 48 heures, les 23 et 25 janvier 2025.

"J'ai hâte", avait confié Victor Wembanyama, mi-mars, lorsqu'il avait été interrogé sur la très probable venue des Spurs à Paris. "Ce match ou ces matchs seront très importants pour moi, c'est là d'où je viens, c'est ma ville. Ça va aussi me permettre de voir ma famille en pleine saison, c'est parfait." Un avis sûrement partagé par ses fans français.