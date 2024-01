VIDÉO - "Je n'ai jamais rien vu de pareil" : Victor Wembanyama épate (encore) la NBA

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont tenu tête aux Milwaukee Bucks (121-125), l'un des candidats et favoris au titre NBA, jeudi 4 janvier. L'intérieur français a multiplié les actions et les gestes d'éclat, au point d'impressionner son rival du jour, le double MVP de la saison régulière, Giannis Antetokounmpo.

La "Wemba-mania" ne va pas retomber de si tôt. En tout cas, pas tant que Victor Wembanyama gratifiera la NBA d'actions et gestes d'éclat. Le jour de ses 20 ans, jeudi 4 janvier, "Wemby" a certes perdu avec les Spurs contre Milwaukee (125-121), mais il a joué dans la même cour que le champion NBA 2021 et double MVP 2019 et 2020, Giannis Antetokounmpo (44 points, 14 rebonds et 7 passes en 39 minutes). Limité à 26 minutes, préservé par le staff de San Antonio après son problème à la cheville droite, le numéro 1 de la draft 2023 a montré de quel bois il se chauffe avec 27 points, 9 rebonds et 5 contres.

Dans la foulée de son tir à trois points sur un pied à Memphis, mardi 2 janvier, le longiligne intérieur tricolore a rallumé la machine à highlights face aux Bucks. D'abord, en réussissant un alley-oop (une passe en vol pour aller dunker) pour lui-même avec la planche, le tout sous les yeux du Greek Freak, le "monstre grec", relégué au rang de simple spectateur.

Décidément inspiré, l'ex-pensionnaire de Boulogne-Levallois a continué de régaler les fans des Spurs, en allant conclure une contre-attaque après avoir intercepté le ballon. Un contre suivi d'un dribble dans le dos pour se débarrasser de Damian Lillard et d'un poster dunk sur Brook Lopez, avec la faute en prime, qui a fait rugir de plaisir la Frost Bank Center.

Avant de l'enflammer, deux dernières fois, avec un shoot à trois points pour égaliser à 121-121 à une minute du buzzer et un contre monstrueux sur Giannis dans le money-time. Insuffisant toutefois pour empocher une sixième victoire cette saison.

Qu'importe le résultat, "Wemby" a épaté son monde. "Est-ce que j'ai déjà vu quelqu'un réussir ce qu'il a fait ce soir ? La réponse est non", s'est emballé son coach Gregg Popovich, habituellement mesuré. "Il est incroyable, incroyablement talentueux", l'a encensé son rival du jour, Giannis Antetokounmpo. "Il peut marquer à sa guise, quand il le veut. Il joue de la bonne manière, il joue pour gagner. C'est génial de l'affronter (...) Je n'ai jamais rien vu de pareil. Je ne sais pas quelle est sa taille. Il ne mesure pas 7'3" (2,21 m). Il est bien plus grand. Celui qui dit qu'il mesure 7'3", c'est un mensonge. Il n'y a aucune limite tant que vous travaillez dur et continuez à avoir une attitude positive. Tout ce dont il rêve va lui arriver."