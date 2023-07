Basket : Monaco signe le coup de l'année avec Kemba Walker, ex-star de la NBA

Il souffle comme un air de NBA sur le Rocher. Sans contrat depuis janvier et son court passage aux Dallas Mavericks (9 matchs), qui l'avaient recruté comme free agent en novembre, Kemba Walker va découvrir la BetClic Elite. Le meneur américain a paraphé, vendredi 21 juillet, un contrat d'une saison avec l'AS Monaco. Une recrue de prestige pour les champions de France et demi-finalistes du Final Four de l'Euroleague, qui accueillent un joueur accompli, quatre fois All-Star (2017, 2018, 2019 et 2020), un match où s'affrontent, chaque saison, les meilleurs joueurs des Conférences Est et Ouest.