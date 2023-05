"Cette fois-ci, j'arrête" : clap de fin pour Céline Dumerc, légende inusable du basket tricolore

Joueuse la plus capée de l'histoire, avec 262 sélections entre 2003 et 2017, Céline Dumerc va raccrocher ses baskets avec un palmarès à en faire pâlir plus d'une. Avec les Bleues, ce petit gabarit (1m69) a remporté l'or à l'Euro 2009, l'argent aux JO 2012 et à l'Euro 2013, 2015 et 2017, ainsi que le bronze à l'Euro 2011. En club aussi, la Tarbaise d'origine, qui a fait les grandes années du Tango de Bourges, a collectionné les titres : vainqueure de l'Eurocoupe 2016, septuple championne de France (2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015 et 2021) et lauréate de la Coupe de France (2005, 2006, 2008, 2009, 2014, 2022, 2023), entre autres.