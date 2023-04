Basket : le prodige français Victor Wembanyama officiellement candidat à la draft NBA

"Wemby", meilleur marqueur (21,5 pts en moyenne), rebondeur (9,9) et contreur (3,1) du championnat de France et présenté comme l'un des plus grands talents du basket mondial depuis plusieurs années, en saura davantage sur sa probable future destination le 16 mai.

À cette date aura lieu le tirage au sort entre les quatorze équipes non qualifiées cette saison pour les play-offs de NBA. L'ordre de choix des franchises pour la draft sera alors connu. Detroit, San Antonio et Houston, qui ont le moins bon bilan de la saison, ont le plus de probabilités d'obtenir le premier choix (14% chacune). Et de s'offrir le grand favori de cet événement.