Basket : 2,22 mètres, 2,24 mètres, 2,26 mètres... quelle est la (vraie) taille de Victor Wembanyama ?

2 mètres 20, 2 mètres 24, 2 mètres 26... les hypothèses sur la taille du géant, dont l'engouement outre-Atlantique rappelle celui d'un certain LeBron James, n'ont pas tardé à fuser. Heureusement, les San Antonio Spurs, l'équipe dans laquelle "Wemby" va commencer sa carrière, a rapidement mis fin au suspense. "Le jour de sa conférence de presse de présentation à l'AT&T Center (salle des Spurs, ndlr), Wembanyama a enlevé ses chaussures, redressé son dos, s'est immobilisé et a permis à ses nouveaux employeurs de prendre une véritable mesure scientifique de la distance entre le sommet de son cuir chevelu et la plante de ses pieds", écrit le média local San Antonio Express News. Lors de cette présentation officielle, les "Éperons" ont indiqué que leur nouveau joyau culminait à 7 pieds et 3,5 pouces - unités de mesure utilisées chez les Américains -, soit 222,25 cm.