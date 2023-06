NBA : arrivé pour la draft, Victor Wembanyama embrase déjà les États-Unis

Après ce bain de foule, le premier d'une longue série, Victor Wembanyama s'est engouffré dans un van, en compagnie de sa mère et de son agent, Jérémy Medjana, pour rejoindre l'hôtel new-yorkais, où il va loger jusqu'au grand soir. Un trajet qu'une partie des fans, venus l'accueillir à sa descente de l'avion, ont fait tout du long à ses côtés. Un enthousiasme qui ne va redescendre de si tôt. Les moindres faits et gestes du futur numéro un de la draft, qui s'exprimera, mercredi 21 juin, lors d'un point presse, à la veille de la bourse aux joueurs vont être épiés, décortiqués et discutés par les médias américains.