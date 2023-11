NBA : un premier duel XXL entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert

Pour la première fois la nuit dernière, Victor Wembanyama affrontait avec sa formation de San Antonio les Minnesota Timberwolves d'un autre Français, Rudy Gobert. Un premier duel en NBA pour les deux géants, qui culminent respectivement à 2m24 et 2m16. À l'issue de la rencontre, c'est finalement l'aîné des deux basketteurs qui l'a emporté, 117-110.

Après une chaleureuse accolade en début de match, Wembanyama (19 ans) et Gobert (31 ans) ont livré une première bataille féroce. "Wemby" a marqué les esprits en marquant 29 points, le deuxième meilleur total des neuf matches de sa carrière NBA, mais sa performance n'a pas suffi pour que les Spurs l'emportent contre des Wolves plus expérimentés et favoris sur le papier.