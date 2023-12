NBA : Victor Wembanyama signe un nouveau record et porte les San Antonio Spurs à la victoire

Les San Antonio Spurs se sont imposés, dans la nuit de jeudi à vendredi, sur le parquet des Portland Trailblazers (105-118). Il s'agit du cinquième succès de la saison pour l'ancienne franchise de Tony Parker. Une victoire à laquelle a grandement contribué le prodige français Victor Wembanyama.

Un match référence. En difficulté cette année - même s'ils sont loin d'atteindre les sommets des Detroit Pistons, qui accumulent les records (historiques) de médiocrité -, les San Antonio Spurs ont remporté une victoire convaincante, jeudi 28 décembre sur le parquet des Portland Trailblazers (105-118). Il s'agit de leur cinquième succès depuis le coup d'envoi de la saison (pour 25 défaites). Mais malgré ce résultat, l'équipe de Greg Popovitch reste bonne dernière de la conférence ouest, derrière son adversaire du soir (8 victoires, 22 revers).

Une performance historique

Victor Wembanyama, monstrueux des deux côtés du terrain, a largement contribué au succès de son équipe. Le prodige français a démontré l'ensemble de sa panoplie offensive et défensive. En l'espace de 24 minutes de jeu, il a marqué 30 points (9/14 au tir, 2/4 derrière l'arc, 10/10 aux lancers francs) et pris six rebonds. Le premier choix de la dernière draft a également distillé six passes décisives (pour une perte de balle). En parallèle, il a écœuré les attaquants adverses en réussissant sept contres.

Avec ce match référence, le géant tricolore (2,24 mètres) devient le premier joueur de l'histoire à enregistrer 30 points et 7 contres en moins de 30 minutes de jeu. Il est aussi le deuxième rookie (joueur de première année, ndlr) à compiler au moins 30 points, 5 rebonds, 5 passes et 7 contres sur une rencontre, après la légende des Spurs David Robinson en 1990. Le pivot était, à l'époque, déjà âgé de 24 ans. "Wemby", lui, n'a encore que 19 ans et tout le temps devant lui.