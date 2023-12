NBA : Victor Wembanyama, star des réseaux sociaux qui cumule plus d'un demi-milliard de vidéos vues

La NBA a publié une étude sur les 10 joueurs qui engendrent le plus de vues sur les réseaux sociaux. Le prodige français Victor Wembanyama arrive en 2e position, en cumulant plus d'un demi-milliard de vues. Seule la star des Lakers, LeBron James fait mieux, avec 756 millions de vues.

Dunks, contres, passes acrobatiques et petits ponts... les fans de basket ne manquent pas un seul des gestes de Victor Wembanyama. La NBA a révélé, le 21 décembre dernier, le classement des 10 joueurs qui engendrent le plus de vues via les vidéos postées sur les réseaux sociaux de la Ligue. Le prodige français arrive 2e, cumulant, avec ses "highlights", plus d'un demi-milliard de vues.

Ce sont plus précisément 508 millions de vues qui ont été comptabilisées depuis le début de la saison. Un chiffre impressionnant alors même que la star des Spurs San Antonio n'a été draftée que l'été dernier. Dans ce classement, seul LeBron James fait mieux. Le "King" des Lakers arrive en première position, avec des vidéos visionnées près 756 millions de fois.

Avec cette deuxième place, le classement confirme l'incroyable engouement autour du jeune joueur, qui s'apprête à fêter ses 20 ans le 4 janvier prochain. Une performance exceptionnelle alors même que les Spurs ont traversé une phase difficile sur le plan des résultats, avec 16 défaites consécutives, malgré un Victor Wembanyama qui n'a cessé de battre des records.

Dans le classement, sont également cités Stephen Curry, leader des Golden State Warriors (419 millions de vues), Kevin Durant, des Phoenix Suns (259 millions de vues), ou encore le Grec Giannis Antetokounmpo (259 millions de vues) et le Slovène Luka Doncic (199 millions de vues).