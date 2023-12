Nord : le choc après le gigantesque incendie qui a ravagé le centre sportif de Gravelines

Un puissant incendie a enflammé le complexe sportif Sportica, lundi à Gravelines (Nord). Le lieu abritait notamment la salle de basket-ball du club du BCM Dunkerque-Gravelines, évoluant en Betclic Élite, la première division française. Sur les réseaux, certaines figures françaises du monde du sport, comme Nicolas Batum ou Boris Diaw, ont apporté leur soutien au club.

"Il n'y a plus de salle de basket, tout est parti en fumée." Quelques heures après l'incendie qui a ravagé le complexe sportif Sportica, à Gravelines (Nord), les membres du club de basket de la région, le BCM Gravelines-Dunkerque, sont toujours sous le choc. "Quarante ans de vie dans Sportica sont partis en fumée", a témoigné son président, Christian Devos. Le lieu était l'antre des matchs à domicile de l'équipe nordiste, qui évoluait au plus haut niveau français de compétition, en Betclic Élite.

Les flammes se sont déclarées en milieu d'après-midi, lundi 25 décembre. En plus de la salle de basket-ball, la piscine, le dojo, la nouvelle salle multisports et la cafétéria du site ont été détruits. Aucune victime n'est à déplorer. Sur les réseaux sociaux, plusieurs stars du basket ont tenu à envoyer un message de solidarité au BCM Gravelines-Dunkerque, durement touché par cet incendie.

Les Bleus du basket sous le choc

Plusieurs basketteurs de l'équipe de France ont réagi, Nicolas Batum, champion d'Europe avec les Bleus en 2013, écrivant un court message sur le réseau social X pour transmettre sa "force" et ses "pensées" aux membres du BCM Gravelines-Dunkerque. Le joueur de NBA, la prestigieuse ligue américaine de basket-ball, a joint à ces quelques mots une photo de la salle pleine à craquer, relayée par le compte du club sur les réseaux sociaux.

"Joyeux Noël à toutes et tous", a pour sa part communiqué Boris Diaw, 247 sélections en équipe de France. "Courage au club du BCM Basket pour les jours à venir." Tout comme l'ancien ailier des Spurs de San Antonio, son ex-partenaire en Bleu Nando de Colo a également rendu hommage aux habitués du club après la catastrophe. "Quelle catastrophe", a réagi l'actuel joueur du club lyonnais de l'Asvel. "Bon courage à toutes les personnes sur place et au BCMBasket !"

Le LOSC et le RC Lens réagissent

Les deux principales équipes de football du nord de la France, le RC Lens et le LOSC, ont elles aussi eu un mot pour le club de basket frappé par cet incendie. "Sous le choc de ces terrifiantes images, le Racing Club de Lens est tourné vers son voisin du BCMBasket et adresse toute sa solidarité au club durement touché ainsi que son soutien aux pompiers mobilisés", a regretté le club artésien. "Quelle tristesse", a pour sa part commenté la direction de l'équipe lilloise sur X. "Toutes nos forces et notre soutien à nos amis du basket nordiste, ainsi qu’aux secours mobilisés. Le LOSC est avec vous !"

Enfin, la ministre des Sports et Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, a tenu à témoigner de sa "solidarité dans cette épreuve avec le club, ses 80 salariés, ses bénévoles, ses équipes et la ville de Gravelines qui est si investie à leurs côtés". "Élus et dirigeants du territoire sont déjà en train d’imaginer, ensemble, les voies du rebond, et l’État sera à leurs côtés pour faciliter la reconstruction de ce complexe multisports qu’ils étaient en train de formidablement moderniser", a ajouté la responsable.