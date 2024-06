Jerry West est décédé ce mercredi à l'âge de 86 ans, a annoncé la franchise des Los Angeles Clippers. L'ancien arrière/meneur a marqué le basket américain, au point de servir de modèle au logo officiel de la NBA.

Une icône s'est éteinte. Meneur/arrière marquant des années 1960 et 1970, Jerry West est décédé mercredi. Il était l'"incarnation de l'excellence du basket", a affirmé le club des Los Angeles Clippers qu'il avait rejoint en 2017 comme consultant. Mais c'est dans la franchise rivale des Lakers que celui qu'on surnomme le "logo" - car il a inspiré le logo de la NBA à partir de 1969 - a brillé en tant que joueur. De taille moyenne pour son sport (1,91 m), il s'est imposé comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire pour sa capacité à marquer dans les moments chauds, ce qui lui a valu le sobriquet de "Mister clutch". Quatorze fois sélectionné au All Star Game, il a terminé sa carrière avec plus de 27 points de moyenne par match, à une époque où le tir à trois points n'existait pas.

Au-delà de sa qualité individuelle, Jerry West reste dans les mémoires pour sa malchance légendaire, avec une incroyable série de sept échecs en finale de NBA. Signe de cette malédiction, il est devenu le premier (et seul) joueur à être élu meilleur joueur de la série finale en l'ayant perdue, en 1969. "Il y a un gouffre dans mon cœur qui ne pourra jamais être comblé", affirmait ce redoutable tireur, même s'il est finalement parvenu à remporter le titre suprême à la fin de sa carrière (en 1974).

Après sa retraite de joueur en 1974, il a entraîné les Lakers, son club de toujours, de 1976 à 1979, avant d'en devenir manager général à partir de 1982 pendant deux décennies particulièrement fastes (8 titres entre 1980 et 2002). Par la suite, il a intégré les Warriors de Golden State comme membre du conseil d'administration (2011-2017), avec qui il a gagné deux titres NBA, puis les Clippers en 2017.

"Jerry West était un basketteur de génie et une figure structurante de notre Ligue pendant plus de 60 ans", salue Adam Silver, actuel président de la NBA. "Nos conversations vont vraiment nous manquer mon cher ami ! Mes pensées et mes prières vont à ta merveilleuse famille ! J'aimerais toujours Jerry ! Repose au Paradis mon gars", écrit, de son côté, la star LeBron James, qui évoque "un mentor " et "un ami".