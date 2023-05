NBA : Dans les pas de Tony Parker, Victor Wembanyama va (probablement) rejoindre les San Antonio Spurs

Mais le doute n'est pas franchement permis. Personne n'imagine les Spurs jeter leur dévolu sur un autre que Victor Wembanyama. Mobile, technique et agile malgré sa grande taille, le Français de Boulogne-Levallois est un talent comme on n'en voit qu'un par génération. Sauf énorme surprise, c'est au Texas qu'il fera ses grands débuts en NBA, en octobre prochain.

Entouré des siens et d'amis, dont Kylian Mbappé, "Wemby" a assisté cette nuit avec un grand intérêt à cet événement très suivi outre-Atlantique. Et a appris sa future destination avec émotion... et ambition. "Je ne peux pas décrire ce que je ressens, mon cœur bat très fort. J'ai tous ceux que j'aime autour de moi, c'est un moment vraiment spécial dont je me souviendrai toute ma vie", a-t-il lancé au micro d'ESPN. "Je suis un joueur d'équipe, je vais tout faire pour gagner autant de matchs que possible. Je veux essayer de décrocher une bague (de champion) le plus vite possible, alors soyez prêts."