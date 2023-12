Basket : Kareem Abdul-Jabbar, légende de la NBA, hospitalisé à Los Angeles

Icône de la NBA, qu'il a dominée au siècle dernier, Kareem Abdul-Jabbar a été hospitalisé, vendredi 15 décembre, après une "chute accidentelle" lors d'un concert à Los Angeles. Le légendaire pivot des Lakers, membre du Hall of Fame, devait être opéré d'une fracture de la hanche par les médecins du Ronald Reagan UCLA Medical Center.

Il a fait une mauvaise chute. Kareem-Abdul Jabbar, l'une des légendes vivantes de la NBA, a été hospitalisé, vendredi 15 décembre, après être tombé lors d'un concert auquel il assistait à Los Angeles. Dans sa "chute accidentelle", l'ancienne star des Lakers, âgée de 76 ans, s'est cassé la hanche. Membre du Hall of Fame, le panthéon du basket nord-américain, le sextuple champion NBA de 2m18 devait être opérée, samedi 16 décembre, au Ronald Reagan UCLA Medical Center.

"Nous sommes tous profondément reconnaissants de tout le soutien apporté à Kareem", a salué sa partenaire commerciale, Deborah Morales, dans un communiqué publié sur le compte X (ex-Twitter) de "KAJ". Celle qui collabore et représente l'icône des années 70-80 depuis plus de trois décennies a remercié "en particulier les pompiers de Los Angeles qui ont aidé Kareem sur place et de l'incroyable équipe médicale et des médecins de UCLA qui prennent désormais grand soin de Kareem."

Après avoir fait ses débuts en NBA en 1969 avec Milwaukee, qu'il a mené en 1969 à leur premier titre de champion NBA, Kareem Abdul-Jabbar a rejoint les Lakers en 1975, où il a joué aux côtés de Magic Johnson. Avec la franchise de Los Angeles, le pivot à l'allure singulière, qui a popularisé la technique du "bras roulé", a remporté cinq bagues NBA dans les années 80, avant de raccrocher en 1989. Longtemps détenteur du record de points (38.387 points), le record individuel le plus mythique de la NBA, qu'il a établi en 1984, il n'a été détrôné qu'en février 2023 par une autre superstar des Lakers, LeBron James.