NBA : tombeurs des Lakers, les Spurs de Wembanyama stoppent enfin leur série record de défaites

La franchise de San Antonio a mis fin à sa série noire de 18 défaites d'affilée, vendredi 15 décembre, en dominant, avec la manière, les Lakers de LeBron James (129-115). Maître de son sujet en défense, "Wemby" a signé son 7ᵉ "double double" consécutif (13 points, 15 rebonds) pour offrir aux Spurs leur premier succès depuis le 3 novembre.

On commençait à désespérer pour "Wemby". Et qu'on se le dise, on ne donnait pas cher de la peau des Spurs à l'heure de défier les Lakers de LeBron James, récents vainqueurs de la première NBA Cup de l'histoire. Pourtant, c'est bien face aux partenaires du "King" que la franchise de San Antonio a renoué avec le succès après 18 défaites consécutives, la pire série de son histoire. Le premier affrontement entre Victor Wembanyama et "LBJ", 20 ans d'écart, a tourné à l'avantage du géant tricolore (129-115), qui n'avait plus goûté à la victoire en NBA depuis un succès à Phoenix (121-132), le 2 novembre dernier.

Dans cette partie, "Wemby" a régné en maître dans la raquette. Le longiligne rookie a compilé 15 rebonds, 2 interceptions et 2 contres, incarnant la défense des Spurs. Avec 13 points, il a aussi signé son 7e "double double" consécutif (deux lignes statistiques avec au moins 10 unités). Mais il a été dominé par le quadruple champion NBA et double champion olympique dans leur face-à-face, un trompe-l'œil tant les Lakers ont été rapidement décrochés à la fin du premier quart-temps (42-22).

Le duel a gagné en intensité lorsque l'aîné (39 ans, le 30 décembre) a propulsé son shoot à 3 points très haut dans la salle du texane pour éviter le contre du Français, 2,24m sous la toise (62-69). L'ancien de Boulogne-Levallois a toutefois pu compter sur un collectif solide pour reprendre le large. Devin Vassell a montré les muscles avec 36 points inscrits, son record, pour valider la victoire. De quoi donner un peu d'air à San Antonio (4 victoires en 20 matchs), l'un des plus mauvais élèves de la NBA.