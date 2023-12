NBA : 16ᵉ défaite consécutive pour les Spurs, pire série égalée, malgré un Victor Wembanyama record

Les San Antonio Spurs ont enregistré, vendredi 8 décembre, leur 16e défaite de suite en NBA, égalant la pire série de l'histoire de la franchise texane, établie la saison passée. Les hommes de Gregg Popovich ont, cette fois, subi la loi des Chicago Bulls (121-112), et ce malgré un Victor Wembanyama affuté, qui a battu plusieurs records individuels.

Il est l'arbre qui cache la forêt. Tout du moins, il essaie. Battus à domicile par les Bulls (121-112), vendredi 8 décembre, les Spurs ont enregistré leur 16ᵉ revers consécutif en NBA, égalant la pire série de l'histoire de la franchise texane, établie la saison passée. Dernier de la conférence Ouest - avec un bilan de 3 victoires et 18 défaites -, San Antonio menait d'une dizaine de points, avant de laisser revenir dans le troisième quart-temps les partenaires de DeMar DeRozan (20 points, 10 passes, 6 rebonds, 3 interceptions) et Nikola Vucevic (21 points, 16 rebonds), qui ont fait le trou en fin de match.

Dans ce gloubi-boulga de basketball, qui risque fort de se prolonger lundi à Houston, chez des Rockets impériaux à domicile (9-1), Victor Wembanyama a été le seul à sortir la tête de l'eau. Le phénomène français, installé pour la première fois de la saison au poste d'intérieur, a été ultradominant dans la raquette. Bien que maladroit au tir (8 sur 20), il a réussi un match plein (21 points, 20 rebonds, 4 contres et 4 passes), avec un double "double-double" (deux lignes statistiques avec au moins 20 unités).

Avec cette performance, pour son 20e match en NBA seulement, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à compiler au moins 20 points et 20 rebonds. À 19 ans et 338 jours, le géant tricolore (2,24m) a surpassé la performance de Dwight Howard en 2005, qui était plus vieux de quatre jours lorsqu'il a réussi son 20/20. Il est aussi devenu le premier rookie - joueur débutant dans une Ligue - à compiler 350 points, 50 passes, 50 contres et 25 interceptions après 20 rencontres.

"Ces records n'ont pas vraiment de valeur si nous ne gagnons pas, mais c'est quand même la concrétisation de quelque chose", a réagi après coup "Wemby", qui a assuré que "tout va bien dans (sa) vie", "ces défaites (étant) le seul bémol". "Cette série (de défaites) me touche. C'est difficile, mais je ne me suis jamais senti découragé. Il faut être patient, il n'y a pas d'autre choix", a-t-il poursuivi. "J'espère que je pourrai regarder dans le rétroviseur un jour, et me dire que c'était une belle performance."