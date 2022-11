Bercy : il croyait disputer son dernier match mais Gilles Simon a écarté Andy Murray, sa bête noire

"On commence le match et ça fait 1-0, 2-0, 3-0, il n'y a pas d'espace", a glissé Gilles Simon à l'issue de la rencontre. Pendant le match ? "Je me dis : 'il m'a gâché ma carrière et il va me la gâcher jusqu'au bout'". Pour autant, le vainqueur de la Coupe Davis 2017 n'a pas abdiqué, réussissant à inverser le cours de la rencontre. Une façon de donner tort à celles et ceux qui s'attendaient à le voir disputer face à Murray sa dernière sortie sur un court de tennis. "Jo et Gaël sont venus juste pour ça, en se disant que ce serait le dernier match... et ben non, il y en aura un autre ! Je vais faire le maximum pour essayer de profiter de cette ambiance au moins encore une fois, peut-être plus si ça marche", a lancé, amusé, celui que l'on surnomme parfois "le prof" pour son sens tactique très affuté en match.

Au prochain tour, Gilles Simon devra à nouveau déplacer des montagnes s'il souhaite encore repousser la date de sa retraite : face à lui, il trouvera mercredi sur sa route l'Américain Taylor Fritz, 11e mondial à l'ATP et qui cherche à Paris les points qui lui permettraient de décrocher une place pour les Masters de Turin (du 13 au 20 novembre).