Biathlon : le Norvégien Sturla Lægreid exclu après avoir tiré par accident dans son hôtel

Champion de biathlon, le Norvégien Sturla Lægreid a été exclu de la mass start prévue ce dimanche en Suisse. Alors qu'il effectuait des tirs à sec pour s'entraîner dans son hôtel, le sportif a visiblement oublié une balle dans son chargeur. Son tir n'a pas fait de blessé, mais la fédération internationale a pris la décision de le sanctionner.

Alors qu'il avait accroché un podium samedi dans l'épreuve de poursuite, le biathlète norvégien Sturla Lægreid a été exclu de la mass start de Lenzerheide (Suisse), qui devait débuter ce dimanche à 14 heures 45. La Fédération internationale (IBU) a indiqué que le quintuple champion du monde avait enfreint des règles de sécurité.

Une balle laissée par inadvertance dans son chargeur

Cette exclusion, a-t-on appris, a fait suite à "un incident de carabine dans l'hôtel de l'équipe norvégienne, où un coup de feu a été tiré pendant un tir à sec", a-t-elle expliqué. Le tir à sec est très commun à l'entraînement : il s'agit d'une simulation du tir effectuée par les athlètes avec leur carabine, sans munition dans l'arme. Cette pratique suppose l'utilisation de chargeurs vides, mais celui utilisé par le Norvégien contenait visiblement une cartouche, chargée par inadvertance.

Fort heureusement, cet incident n'a causé aucune blessure. Il a été rapporté sans tarder par l'équipe norvégienne aux autorités compétentes du biathlon. Dans la foulée, l'Unité pour l'intégrité dans le biathlon et les autorités suisses ont par ailleurs ouvert une enquête. Ces instances décideront d'éventuelles autres sanctions, a fait savoir l'IUB.

"Je regrette très profondément cet incident et je m'excuse auprès de l'ensemble de la famille du biathlon, de mes coéquipiers et du propriétaire de l'hôtel. C'est un rappel brutal pour moi et les autres biathlètes, de l'importance des routines de sécurité", a expliqué Lægreid, visiblement désolé de cet impair. À l'heure actuelle, le champion occupe le 3ᵉ rang du classement général de la Coupe du monde de biathlon.