Biathlon, saut à ski, hockey sur glace... le programme complet des JO de Pékin 2022

C'est reparti pour un tour. Moins de six mois après ceux de Tokyo, les Jeux Olympiques sont de retour. Cette fois, ils se dérouleront sur la glace et la neige de Pékin. Au menu de cette 24e édition des JO d'hiver - disputés dans un pays où 100% de la neige sera artificielle - 109 épreuves réparties en 15 disciplines. Les événements de cette quinzaine se dérouleront dans trois sites, à Pékin - pour les cérémonies d'ouverture et de fermeture ainsi que les sports de glace -, sur la montagne Xiaohaitu - pour la luge, le skeleton, le ski alpin et le bobsleigh - et la région de Zhangjiakou - pour toutes les autres disciplines (biathlon, ski de fond, combiné nordique, saut à ski, snowboard, ski acrobatique). À noter qu'aucun billet n'a été vendu au grand public, en raison de la pandémie de Covid-19.