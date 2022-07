Billets à 24 euros, 400.000 offerts... Le point d'Emmanuel Macron à deux ans des JO 2024

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris approchent. Dans deux ans jour pour jour, la France et sa capitale vivront au rythme des athlètes et des médailles, une première depuis 100 ans. Pour que cet événement soit accessible au plus grand nombre, la fourchette de prix des billets sera large. "Nous nous sommes attachés à avoir des tarifs raisonnables", déclare le président de la République Emmanuel Macron, dans un entretien publié ce mardi par L'Équipe.

Comme un symbole, les billets les moins chers - un million - seront vendus à 24 euros. "Nous avons souhaité qu'il y ait une billetterie populaire", poursuit Emmanuel Macron. "L'État va acheter 400.000 billets qu'il distribuera aux jeunes et scolaires, surtout les moins de 16 ans, aux bénévoles qui contribuent aux Jeux et au sport en France, aux personnes en situation de handicap, à leurs aidants, et aux fonctionnaires de l'État et des collectivités qui aident à ces Jeux, particulièrement les catégories B et C."