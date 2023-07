Paris 2024 : de nouveaux billets pour les Jeux olympiques disponibles à partir de 24 euros

"Nous sommes ravis de pouvoir remettre des billets à la vente aujourd'hui", s'est réjoui sur RMC Tony Estanguet, le président de Paris 2024. "Nous avons remis des billets à la vente dans la quasi-totalité des disciplines." Comme depuis l'ouverture de la billetterie, les places les moins chères sont commercialisées à partir de 24 euros. Elles concernent une poignée de disciplines, comme le football (partout en France), le canoë et l'aviron (Vaires-sur-Marne, en Seine-et-Marne), le rugby à sept (au Stade de France), la boxe (Villepinte), la voile (Marseille) et le golf (Saint-Quentin-en-Yvelines). Pour les autres sports, les tarifs les plus bas sont souvent bien plus élevés.

"Il est impossible de satisfaire tout le monde", reconnaît Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris en charge des Jeux olympiques, dans une interview accordée à TF1info. "Cinq millions de billets sont vendus à 50 euros ou moins. Les billets très chers correspondent aux besoins du Comité d'organisation de présenter un budget qui s'appuie à 96% sur de l'argent privé. Ces prix permettent d'avoir moins recours aux dépenses publiques."