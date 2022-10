VIDÉO - Bousculade mortelle dans un stade : après le drame, l'Indonésie cherche les responsables

Une annonce à laquelle les groupes de défense des droits, Amnesty International en tête, ont réagi, réclamant que les investigations soient conduites de manière indépendante et que la police rende des comptes sur cette intervention dans un espace confiné. "Nous appelons les autorités à conduire une enquête rapide, approfondie et indépendante sur l'utilisation de gaz lacrymogènes au sein du stade et à veiller à ce que les personnes qui ont commis ces infractions soient jugées en audience publique", a déclaré l'ONG dans un communiqué. "Ces pertes de vies humaines ne peuvent rester sans réponse."