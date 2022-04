"Si je suis en bonne forme, qui sait" : après la guerre en Ukraine, Wladimir Klitschko pense à reboxer

Retraité depuis sa défaite contre Anthony Joshua, le 29 avril 2017, au terme d'un combat à l'intensité et au scénario incroyables, Wladimir Klitschko "rêve de battre le record" de George Foreman. "Si je suis en bonne forme, qui sait", a-t-il lancé. Le 5 novembre 1994, en mettant K.-O. Michael Moorer, "Big George" est devenu, à 45 ans, 9 mois et 25 jours, le plus vieux champion du monde de boxe poids lourds de l'histoire. "Cela me motive à me lever et à faire de l'exercice tous les jours", a-t-il ajouté. "Je n'ai pas prévu de comeback, mais un simple retour pour battre ce record m'attire. Ce serait un beau spectacle."