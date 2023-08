Boxe : mort de l'ex-champion de France Julien Marie-Sainte à 42 ans

Julien Marie-Sainte a découvert la boxe tardivement l’AS Cherbourg. Après quatre titres de champion de Normandie et une demi-finale des championnats de France amateur en 2005, il est devenu professionnel un an plus tard. En 2010, il a décroché aux points le titre de champion de France, qu'il a défendu victorieusement à quatre reprises. Opéré d’une rupture du biceps du bras gauche en 2012, il n'est ensuite jamais parvenu à retrouver son meilleur niveau et a mis un terme à sa carrière en 2017.