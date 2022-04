Boxe : Tyson Fury conserve sa ceinture de champion du monde des lourds et confirme la fin de sa carrière

Tyson Fury, passé par des phases très sombres entre dépression, idées suicidaires et suspension pour dopage, a estimé qu'il n'a plus rien à prouver. Il a prévu de "lézarder sur la plage, boire des pina colada, conduire des Ferrari et vivre sur un bateau". Tout cela grâce aux 150 millions de dollars sur son compte en banque. "J'ai promis à ma femme Paris qu'après le troisième combat contre (Deontay) Wilder, j'arrêtais, et je le pensais", a-t-il confié. "Mais on m'a offert l'opportunité de combattre à la maison à Wembley et je devais au public anglais un combat à Wembley. Maintenant, c'est fait".