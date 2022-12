"Fort et plein d'espoir", Pelé se veut rassurant sur son état de santé

Plutôt de laisser la presse parler pour lui, il a choisi de briser le silence. Pelé a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour se montrer rassurant sur son état de santé qui inspire de vives inquiétudes depuis plusieurs jours au Brésil. "Mes amis, je veux que tout le monde reste calme et positif. Je suis fort et plein d'espoir. Je suis mon traitement comme d'habitude. Je veux remercier toute l'équipe des médecins et des infirmiers pour les soins que j'ai reçus", écrit-il.

Il dit "avoir vraiment foi en Dieu. Chaque message d'amour que je reçois de vous à travers le monde font que je reste plein d'énergie. Et regarder le Brésil à la Coupe du monde", conclut-il.