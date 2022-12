Brésil : le cancer de Pelé "progresse", préviennent ses médecins

Pelé face à la maladie. Le cancer de la légende brésilienne "progresse" et il a besoin "des soins plus importants" en raison d'une "insuffisance rénale et cardiaque", a annoncé mercredi l'hôpital de Sao Paulo où il a été pris en charge.

"Pelé présente une progression de la maladie et requiert des soins plus importants pour traiter une insuffisance rénale et cardiaque", expliquent les médecins dans leur bulletin de santé. Le Brésilien reste hospitalisé "dans une chambre normale, où il reçoit les soins nécessaires", poursuit l'établissement.