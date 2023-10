Bus lyonnais caillassés, match annulé, interpellations... récit d'une soirée émaillée de graves incidents avant OM-OL

Côté politique, la ministre des Sports a dénoncé des "actes inadmissibles", des "images révoltantes" qui "nient les valeurs mêmes du football et du sport". "Ces agissements marqués par la bêtise et la haine, qui n’ont rien à voir avec le sport, doivent être éradiqués avec la plus grande détermination par le collectif de tous les acteurs, publics et privés, qui aiment véritablement le sport et doivent s’unir plus fermement que jamais pour le défendre", a-t-elle encore appelé sur les réseaux sociaux. Une enquête approfondie va être menée pour "établir très précisément la chaîne des responsabilités" et "punir très sévèrement" l'ensemble des auteurs de ces faits.