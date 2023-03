"C'est un kiff" : le capitaine Kylian Mbappé prêt à emmener les Bleus "vers les sommets"

Vendredi soir, le Stade de France ne découvrira pas la troisième étoile des Bleus, envolée aux tirs au but face à l'Argentine. Il ne soutiendra pas non plus une toute nouvelle équipe, puisque 18 des 23 sélectionnés foulaient déjà les pelouses qataries il y a trois mois. Mais une nouveauté, et non des moindres, devrait faire parler dans les travées de Saint-Denis. Kylian Mbappé, leader d'attaque des Bleus, va porter pour la première fois le brassard de capitaine de l'équipe de France, quatre jours après sa nomination par Didier Deschamps.

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, à la veille de la rencontre face aux Pays-Bas (vendredi 24 mars à 20h45 sur TF1 et TF1info), Kylian Mbappé, souriant et à l'aise, n'a pas semblé sous pression dans ses nouvelles fonctions. "Ma semaine était sympathique", relève-t-il. "C'est un kiff, je suis capitaine de mon pays. J'étais très content quand Didier Deschamps me l'a annoncé."