Cadeaux : dans la hotte du père Noël, les indémodables jouets en bois

Parmi les nombreux jouets du magasin visité par notre équipe, il y en a un qui a immédiatement attiré l'œil d'un petit garçon, et de sa maman. Un chalet en bois, un jeu traditionnel fabriqué dans le Jura depuis 1941, et loin d'être démodé. Ce qui plaît à Mahé dans ce jouet ? "On peut raconter des histoires d'animaux", nous explique-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Et puis j'essaie de bien les assembler, pour bien faire la maison", souligne-t-il en expert.