Le Sénégal remporte la CAN et un jour férié

Une date qui rentre dans les livres d'histoire. Le Sénégal a remporté dimanche, au bout du suspense sa première Coupe d'Afrique des nations. Finalistes malheureux en 2019, les joueurs d'Aliou Cissé, qui ont longtemps buté sur un gardien adverse en état de grâce, se sont imposés contre une courageuse mais trop limitée Égypte (0-0, 4-2 TAB). Il s'agit du premier titre continental pour les Lions de la Teranga. Une magnifique consécration pour une génération dorée très talentueuse. Après cette "brillante victoire", le président du Sénégal, Macky Sall, a annoncé que la journée de lundi serait "fériée, chômée et payée". Le chef d'État va également accueillir la sélection victorieuse à l'aéroport militaire de Yoff (Dakar), ce lundi à 13h (GMT et locales). Par la suite, joueurs et membres de l'encadrement seront "décorés".