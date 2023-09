Vomissements, malaises, insolations... Gros coup de chaud pour les coureurs du marathon de Sydney

"Une amie a été emmenée à la tente médicale où il y avait au moins 15 personnes, toutes très mal en point à cause de leur évanouissement, de leur maladie, de leur confusion et de leur déshydratation", a déclaré Cheryl, une marathonienne expérimentée, auprès de news.com.au. La sportive qualifie la compétition d'une des "pires" journées qu'elle ait jamais courues. "Il y a des milliers de personnes qui ont couru sans avoir le droit de prendre de l'eau alors qu'il faisait chaud", s'agace une autre athlète, sur le même site. "On ne peut vraiment pas empêcher quelqu'un d'avoir de l'eau."