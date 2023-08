Canicule : matchs décalés, pause fraicheur... le sport (aussi) touché par la vague de chaleur

Au-delà des difficultés pour les personnes vulnérables et de l'impact sur des sols arides et des nappes phréatiques déjà asséchées, cette soudaine flambée du mercure perturbe largement les activités en extérieur, et notamment le sport. Alors que les compétitions de clubs reprennent progressivement, les températures élevées font peser un risque sur les organismes, à plus fortes raisons ceux des athlètes. Déjà accru par un effort intense, le rythme cardiaque augmente encore davantage lors de fortes chaleurs. Dans la touffeur des stades, le cœur d'un sportif est doublement mobilisé. La menace de la déshydratation est, également, décuplée.

"La chaleur est un facteur qui peut nous fatiguer en plus du match. Au niveau musculaire, ça reste assez dangereux. Même si on se doit d’être professionnel, il y a des petits détails qui font que ça peut être plus dangereux et la chaleur en fait partie. Ça rajoute des points négatifs sur la forme des joueurs et de l’effectif", a souligné Maxence Caqueret, milieu de l'Olympique Lyonnais, lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. "C’est la santé des joueurs qui devrait être déterminante et on sait très bien que ce n’est pas le cas", peste, de son côté, son entraîneur Laurent Blanc.