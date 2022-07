"Le chiffre de 10.000 litres d'eau est fantaisiste" : le Tour de France se défend d'arroser les routes "de manière inconsidérée"

"La capacité de la citerne qu'on embarque, c'est 2000 litres et c'est largement suffisant", a indiqué sur RMC Sport André Bancala, le coordinateur des départements de France. "À la fin de l'étape, tout le monde peut venir constater qu'il en restera largement assez en cuve pour pouvoir l'utiliser demain, après-demain... et s'il n'y en a pas besoin, elle ira jusqu'à Paris. On arrose que les endroits où il y a besoin d'arroser", en particulier les virages serrés ou les courbes en descente, lorsque la chaussée est fortement abîmée, en raison de l'intense chaleur. "On n'arrosera pas 200 kilomètres d'étape", a-t-il précisé.

"On est sûr des quantités raisonnables", a-t-il conclu, évoquant l'utilisation maximale d'une quantité d'eau recyclée utilisée comprise "entre 300 et 450 litres" pour la 15e étape reliant Rodez à Carcassonne. "Quand on peut économiser, on le fait." Alors que 6000 à 7000 litres d'eau en moyenne sont aspergés par an sur le Tour de France, une estimation qu'il a fournie au Parisien, ce chiffre est en forte baisse sur cette édition 2022. Du fait de la météo, 700 litres "seulement" ont été déversés jusqu'ici.